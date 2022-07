Os preços internacionais do petróleo subiram nesta sexta-feira, antes de um feriado prolongado nos Estados Unidos e apoiados pelos cortes de produção na Líbia.



O barril do Brent para setembro fechou em alta de 2,38%, a 111,63 dólares, e o do WTI para agosto subiu 2,52%, a 108,43 dólares.



"Em geral, diante de um feriado de três dias nos Estados Unidos, salvo imprevistos, não há nada negativo que possa afetar os preços do petróleo bruto", comentou James Williams, da WTRG Economics, referindo-se ao feriado de 4 de julho.



