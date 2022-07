Wall Street fechou em alta nesta sexta-feira, véspera de um feriado de três dias nos Estados Unidos.



O Dow Jones subiu 1,05%, a 31.097,26 pontos, e o Nasdaq, 0,90%, a 11.127,84. O S&P; 500 fechou em alta de 1,06%, a 3.825,33 unidades.



"A ideia que se propaga é a de que as más notícias irão se converter em boas notícias para as ações", disse Jack Ablin, da Cresset Capital, um raciocínio baseado em que "as más notícias econômicas ajudarão a manter as taxas de juros baixas e levarão a uma demanda menor e inflação mais contida", argumentou.