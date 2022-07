Estados Unidos anunciam envio de mais mísseis e munições para Ucrânia

O Pentágono anunciou nesta sexta-feira (1º) um novo envio de armas e munições à Ucrânia no valor de 820 milhões de dólares para ajudar o país em guerra a combater o exército russo no sul e no leste.



O 14º pacote de ajuda militar inclui dois sistemas de defesa antiaéreos, mísseis para os lança-foguetes Himars fornecidos pelos Estados Unidos em junho e até 150 mil projéteis de 155 milímetros.



Os sistemas de defesa antiaéreos, conhecidos como Nasams, conseguem disparar mísseis superfície-ar de curto e médio alcance. São fabricados pela americana Raytheon e o grupo norueguês Kongsberg.



Esses dispositivos teleguiados ajudarão as forças ucranianas a se defender dos aviões e drones russos, além dos mísseis de cruzeiro.



"Os Estados Unidos continuam trabalhando com seus aliados e parceiros para fornecer à Ucrânia os equipamentos necessários para enfrentar um campo de batalha em evolução", afirmou Todd Breasseale, porta-voz do Departamento de Defesa americano, em um comunicado.



O Pentágono "reconhece a cooperação da Noruega para permitir a entrega histórica por parte dos Estados Unidos de sistemas de defesa aérea modernos que ajudarão a Ucrânia a se defender dos brutais ataques aéreos da Rússia".



Esse novo pacote eleva a 6,9 bilhões de dólares o montante total da ajuda de segurança dos Estados Unidos à Ucrânia desde o início da invasão pela Rússia em 24 de fevereiro.



