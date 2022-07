Exército ucraniano acusa Rússia de lançar bombas de fósforo na Ilha das Serpentes

O exército ucraniano acusou nesta sexta-feira (1º) a Rússia de ter atacado com bombas de fósforo a ilha das Serpentes, um dia após ter recuado desse local estratégico do mar Negro.



"Perto das 18h00 [de sexta-feira], aviões SU-30 da Aeronáutica russa realizaram dois ataques com bombas de fósforo contra a ilha das Serpentes", escreveu no Telegram o Comandante-em-Chefe das Forças Armadas ucranianas, Valerii Zaluzhny .



O governo russo apresentou na quinta-feira sua retirada das ilhas, como um "gesto de boa vontade" destinado a demonstrar sua disposição de não interferir nos esforços da ONU para facilitar a exportação de grãos ucranianos.



Segundo o exército ucraniano, os bombardeios de hoje demostram que a Rússia "não respeita suas próprias declarações".



As bombas de fósforo, que deixam um rastro branco no céu, são armas incendiárias internacionalmente proibidas de serem usadas contra civis, mas não contra alvos militares.



A Ucrânia acusou repetidamente a Rússia de ter usado bombas de fósforo contra civis desde o início da invasão de seu território no final de fevereiro, mas a Rússia sempre negou o uso de tais dispositivos.



A Ilha das Serpentes é de grande importância estratégica e tornou-se um símbolo da resistência ucraniana quando os guardas que a defendiam recusaram, em uma mensagem de rádio agora famosa em todo o país, a ordem de rendição.



Após sua conquista, mantê-la sob seu controle custou aos russos homens e materiais.



Não muito longe de suas costas, o "Moskva", carro-chefe da frota russa do Mar Negro, foi atingido em abril por um míssil ucraniano, infligindo a maior humilhação da marinha russa em décadas.