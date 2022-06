Airbnb anuncia proibição de festas em todas as propriedades da plataforma

Depois de suspender as festas no verão boreal de 2020, a plataforma de aluguel de casas e apartamentos Airbnb anunciou nesta terça-feira que essa decisão se tornou permanente para todas as propriedades listadas na plataforma.



"A proibição temporária se revelou eficaz, por isso incluímos oficialmente essa medida em nosso regulamento", informou a empresa.



A plataforma Airbnb começou em 2019 a proibir festas organizadas por meio das redes sociais, bem como eventos que pudessem incomodar os vizinhos. Esta decisão foi tomada após um tiroteio ocorrido durante uma festa de Halloween em Orinda, Califórnia, durante a qual cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas.



Mais de 100 pessoas participavam da festa, que aconteceu em uma casa alugada na plataforma. A empresa adotou novas restrições devido à pandemia, para impedir eventos que pudessem se tornar focos de contágio da Covid-19.



A suspensão temporária de todas as festas foi apresentada como uma medida de prevenção sanitária. A empresa observou uma queda anual de 44% nas denúncias de festas realizadas em propriedades listadas na plataforma. "A suspensão foi bem recebida pela nossa comunidade", afirmou.



