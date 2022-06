Bombardeio russo deixa 8 mortos e 21 feridos na cidade ucraniana de Lysychansk

Ao menos oito civis ucranianos morreram e 21 ficaram feridos em um bombardeio russo nesta segunda-feira (27) enquanto iam buscar água em Lysychansk, uma cidade junto a Severodonetsk recentemente conquistada pelas forças de Moscou, anunciou o governador regional.



"Hoje, em Lysychansk, os russos dispararam contra uma multidão de pessoas com lança-foguetes múltiplos Uragan enquanto os civis buscavam água em um depósito. Oito moradores morreram, 21 foram levados ao hospital", disse Sergei Gaidai, governador da reigão de Luhansk, no Telegram.



A cidade de Lysychansk é o próximo objetivo das forças russas após sua ocupação total da cidade vizinha de Severodonetsk, após semanas de combates que assolaram as duas cidades e provocaram a morte de dezenas de civis.



É a última cidade importante que resta ser tomada pelos russos na região de Luhansk, uma das duas províncias da bacia industrial do Donbass.



O exército ucraniano anunciou na sexta-feira que se retirou de Severodonetsk para defender melhor Lysychansk, onde há confrontos de rua, de acordo com os separatistas pró-russos que lutam junto às forças de Moscou.



Gaidai informou na semana passada que os combates estavam causando uma "destruição catastrófica" em Lysychansk, que tinha uma população de aproximadamente 100.000 habitantes antes da guerra.