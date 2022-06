Surfside homenageia vítimas de desabamento de prédio nos EUA há um ano

A cidade de Surfside, na Flórida, homenageou nesta sexta-feira (24) 98 pessoas que morreram há um ano no desabamento de um prédio, com uma cerimônia que contou com a presença de familiares das vítimas, membros das equipes de resgate que trabalharam durante a catástrofe e autoridades.



O ato aconteceu junto ao solar onde antes estava a Champlain Towers South, um prédio de 12 andares que desabou parcialmente na madrugada de 24 de junho de 2021, nessa cidade localizada ao norte de Miami Beach.



Vários familiares fizeram discursos para relembrar seus entes queridos em uma audiência comovente, na qual se multiplicaram os abraços, aplausos e lágrimas.



"Sei o que significa sentir uma perda profunda. E um ano depois, o tempo não curou meu coração quebrado. Como todos vocês, convivo com este vazio extremo", disse Kevin Spiegel, marido de Judy Spiegel, mulher de 65 anos que morreu no desabamento.



Outra moradora do prédio, Raquel Oliveira, quis homenagear seu marido Alfredo Leone, de 48 anos, e seu filho Lorenzo, de cinco, que morreram na catástrofe.



"Há exatos 365 dias, minha casa implodiu, desabou com tudo e todos dentro, menos eu. Demorou duas semanas para minha família ser encontrada", declarou ela.



"Precisamos de respostas. Precisamos de justiça. Precisamos de algo que odeio: a palavra paciência", acrescentou, em um momento em que as causas do colapso ainda estão sendo investigadas.



A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, participou do evento, que também contou com a presença do governador da Flórida, Ron DeSantis, e da prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.



Em seu discurso, a esposa do presidente destacou o trabalho dos bombeiros e policiais que trabalharam no local da catástrofe, primeiro em busca de sobreviventes e depois para encontrar os corpos dos falecidos.



"Expressamos nossa gratidão por esta comunidade e pelos bombeiros e socorristas que trataram as feridas e passaram semanas trabalhando para recuperar seus entes queridos", disse ele.



Com exceção de um adolescente resgatado horas após o desabamento, os bombeiros não encontraram ninguém vivo nos escombros.



Na terça-feira, um juiz aprovou um acordo de indenização de mais de 1 bilhão de dólares, que será distribuído em sua grande maioria entre os familiares das 98 vítimas fatais.