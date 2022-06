Unesco: mais de 150 pontos culturais atingidos pela guerra na Ucrânia

Mais de 150 locais culturais foram parcial ou totalmente destruídos nos quase quatro meses de guerra na Ucrânia, anunciou nesta quinta-feira a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).



"De acordo com as verificações realizadas por especialistas, 152 locais culturais foram parcial ou totalmente destruídos em consequência dos combates, incluindo 70 edifícios religiosos, 30 edifícios históricos, 18 centros culturais, 15 monumentos, 12 museus e sete bibliotecas", afirma a Unesco em um comunicado.



Três regiões concentram 75% dos danos provocados desde 24 de fevereiro, dada de início da invasão russa: Donetsk (45 locais afetados), Kharkiv (40) e Kiev (26).



"Os ataques repetidos a locais culturais ucranianos devem parar. O patrimônio cultural, em todas as suas formas, não deve ser alvo de ataques sob nenhuma circunstância", declarou a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay.



Em abril, Lazare Eloundou Assomo, diretor do Centro de Patrimônio Mundial da Unesco, informou que mais de 100 locais haviam sido danificados ou destruídos, incluindo monumentos históricos, alguns deles dos séculos XI e XII e outros de arquitetura da época soviética.



Ucrânia e Rússia, signatários da Convenção de Haia de 1954, têm a obrigação de proteger o patrimônio cultural em caso de conflito armado, disse Azoulay.



Até o momento, os sete locais ucranianos que integram a lista de patrimônio mundial da Unesco não sofreram danos, segundo a organização da ONU.