Viena volta a ser cidade mais agradável do mundo, segundo estudo

Viena voltou ao primeiro lugar na classificação das cidades mais agradáveis do mundo, como em 2018 e 2019, segundo uma classificação publicada nesta quinta-feira (22) e na qual Kiev, assolada pela guerra com a Rússia, foi excluída.



A capital austríaca ocupa pela terceira vez o topo deste índice realizado pelo Economist Intelligence Unit, uma unidade de pesquisa afiliada à revista inglesa The Economist.



Viena sucede assim à cidade neozelandesa de Auckland, que perde 33 lugares devido ao prolongamento dos confinamentos sanitários.



Os especialistas recompensaram a estabilidade de Viena, suas oportunidades nos campos da educação e medicina, assim como a qualidade das infraestruturas com a nota máxima de 100 sobre 100. Os fatores culturais e ambientais foram considerados quase ideais.



A Europa domina amplamente os 10 primeiros lugares do ranking com seis cidades, entre elas Copenhague (2º), na Dinamarca, e Zurique (3º), na Suíça.



O Canadá está bem representado com três cidades: Calgary (3º lugar compartilhado), Vancouver (5º) e Toronto (8º).



Paris aparece na 19ª colocação, melhorando 23 posições em relação a 2021.



Londres aparece na 33ª posição e Barcelona em 35º, oito lugares à frente de Madri (43º).



Milão ficou em 49º, Nova York em 51º e Pequim em 71º.