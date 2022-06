Cabo Verde decreta emergência social e econômica

O governo de Cabo Verde decretou nesta segunda-feira situação de emergência social e econômica no arquipélago, que sofre as consequências da guerra na Ucrânia, após ter enfrentado as da Covid-19 e da seca.



A inflação atingiu 8% segundo dados de maio, enquanto, no mesmo período de 2021, foi de 1,9%. Com a perda do poder aquisitivo, 9% dos habitantes de Cabo Verde sofrem de insegurança alimentar, enquanto em 2020, em plena pandemia, apenas 2% da população foi afetada por esse problema, declarou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, durante entrevista coletiva em Praia.



Ao decretar situação de emergência social e econômica, o governo espera obter mais apoio da comunidade internacional para seguir financiando as medidas de proteção para as famílias e empresas, explicou.



"Aprovamos várias medidas desde março para estabilizar os preços dos produtos alimentares e petroleiros e para ajudar as famílias mais vulneráveis, e o custo total dessas medidas é de 86 milhões de dólares até o fim de 2022", disse o premier. Dessa forma, Cabo Verde inicia "uma forte ofensiva diplomática com nossos parceiros para mobilizar mais recursos", declarou, incentivando os cidadãos a poupar.



Antes da pandemia, 25% do PIB do país procedia da receita do turismo, motivo pelo qual Cabo Verde sofreu um forte impacto econômico da Covid-19.