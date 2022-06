Mujica pede aos colombianos que colaborem com novo presidente Petro

O ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica comemorou nesta segunda-feira (20) a vitória de Gustavo Petro, que se tornou o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, e pediu aos cidadãos que ajudem o novo mandatário, porque ele "não pode fazer mágica".



"A primeira coisa que a Colômbia precisa é de paz para enfrentar os problemas sociais", mas "é preciso ajudar o novo governo", declarou Mujica, de 87 anos e que presidiu o Uruguai de 2010 a 2015.



Petro "não é um Deus, é só um presidente que não pode fazer mágica, precisa da colaboração de boa parte de seu povo", afirmou Mujica à emissora colombiana W Radio.



Petro, um ex-guerrilheiro de 62 anos, venceu as eleições no segundo turno contra o populista Rodolfo Hernández, um milionário de 77 anos.



Mujica, que dias atrás divulgou um vídeo pedindo aos colombianos que votassem em Petro, esteve preso de 1973 a 1985 por sua militância no Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros durante a ditadura militar. Vinte e cinco anos depois de deixar a prisão, se tornou presidente de seu país.



Com essa experiência de vida em mente, Mujica considerou que o passado insurgente de Petro como integrante da guerrilha M-19 não era "um problema", mas "uma vantagem".



"Essa é a vantagem, ele conhece a dor dos dois lados", explicou Mujica. "O problema é superar isso. Não podemos andar toda a vida cobrando contas do passado".



"É uma oportunidade para tentar aprender com nossa própria dor. Agora, a luta numa sociedade como a da Colômbia é a luta, porque alguns inimigos podem se transformar em adversários, o que não é a mesma coisa", algo fundamental para "aprender a conviver", concluiu o ex-presidente uruguaio.