Irã executa extremista condenado pela morte de religiosos xiitas

O Irã executou nesta segunda-feira (20) por enforcamento um extremista sunita condenado à morte pelo assassinato de dois religiosos xiitas.



"A pena de morte contra Abdolatif Moradi foi aplicada utilizando a forca esta manhã, na presença de um grupo de cidadãos e de funcionários na penitenciária de Vakilabad, em Mashhad", anunciou Gholamali Sadeghi, secretário regional da Autoridade Judicial.



No início de abril, um estrangeiro de origem uzbeque de 21 anos, esfaqueou até a morte dois religiosos xiitas e feriu um terceiro no mausoléu do imã Reza, uma das figuras sagradas do islã para os xiitas.



O agressor foi acusado pelo crime de "moharebeh", que significa guerra contra Deus em persa, informou Sadeghi.



Em 7 de junho, a justiça condenou Moradi à morte e informou que o advogado do réu apresentou recurso à Suprema Corte do Irã.



De acordo com a imprensa local, Moradi entrou no país de forma irregular a partir do Paquistão há um ano e meio e passou a morar em Mashhad, a principal cidade sagrada do Irã, na região nordeste do país.