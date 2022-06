O conservador Partido Popular (PP) conquistou neste domingo a maioria absoluta nas eleições em Andaluzia, outrora reduto da esquerda, em um duro golpe nos socialistas do primeiro-ministro Pedro Sánchez, um ano e meio antes das eleições gerais.



Com mais de 50% dos votos apurados às 21h30 locais (16h30 em Brasília), o PP ganhou os 55 deputados que lhe permitem governar sozinho, bem à frente dos 33 alcançados pelos socialistas do PSOE, e mais do que todos os deputados de esquerda juntos.