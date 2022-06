Ataque com drone curdo mata combatentes do PKK no Curdistão iraquiano

Quatro combatentes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) morreram, nesta sexta-feira (17), em um ataque de drones do Exército turco no Curdistão iraquiano - informaram autoridades locais.



Os drones turcos bombardearam "um veículo pertencente aos combatentes do PKK" na cidade de Kalar, relataram os serviços antiterroristas da região do Curdistão, no norte do Iraque.



"Quatro pessoas morreram, e uma quinta ficou ferida", acrescentaram.



Este ataque acontece dois meses depois de a Turquia ter lançado uma ofensiva aérea e terrestre em uma área um pouco mais ao norte.



Ancara afirma que esta operação tem como alvo os acampamentos do PKK. Esta organização é listada como "terrorista" tanto pela Turquia quanto por seus aliados ocidentais.



Após o ataque de Kalar, o Ministério turco da Defesa declarou, sem negar a operação com drones, que havia neutralizado "seis terroristas do PKK" na área de fronteira com o Iraque.



Questionado pela AFP, um porta-voz do ministério disse que "Kalar fica muito mais ao sul" dessa área.