Ikea vai reduzir operações na Rússia e em Belarus devido à guerra na Ucrânia

A empresa de móveis sueca Ikea afirmou nesta quarta-feira que vai "reduzir" o que resta de suas atividades na Rússia e em Belarus, depois de suspender sua presença no país após a invasão russa da Ucrânia.



"Os negócios e as redes de suprimentos em todo o mundo foram profundamente impactados e não consideramos que é possível retomar as operações a curto prazo", anunciou o Ingka Group, que administrar a maioria das lojas da Ikea.



"Como consequência, Inter IKEA Group e Ingka Group decidiram entrar em uma nova etapa e reduzir ainda mais os negócios da IKEA na Rússia e em Belarus", completa o comunicado



Assim como grandes marcas ocidentais, a Ikea anunciou em março a suspensão das atividades na Rússia e em Belarus.