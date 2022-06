Greve de caminhoneiros na Coreia do Sul afeta a cadeia mundial de suprimentos

As cadeias mundiais de suprimentos, afetadas pela guerra na Ucrânia e os confinamentos na China, foram novamente prejudicadas na última semana por uma greve de caminhoneiros na Coreia do Sul.



A paralisação, um protesto contra o aumento dos preços dos combustíveis, começou há oito dias e perturbou a produção e o transporte nos setores siderúrgico, petroquímico e de automóveis.



O ministério do Comércio calcula as perdas em 1,6 trilhão de wons (1,2 bilhão de euros).



A greve representa um desafio a mais para as cadeias de suprimentos, afetadas pelos prolongados confinamentos na China e pela guerra na Ucrânia.



A Coreia do Sul é o maior exportador mundial de chips de memória e é a sede do grupo de semicondutores Samsung Electronics, assim como de empresas importantes do setor automobilístico, incluindo Kia e Hyundai Motors.



Os caminhoneiros interromperam suas atividades nos portos e fábricas da quarta maior economia da Ásia para protestar contra o fim do salário mínimo e o aumento dos custos.



Esta é a primeira greve importante desde a posse do presidente Yoon Suk-yeol, um conservador pró-empresas que prometeu linha dura nos conflitos trabalhistas.



Em uma reunião de gabinete nesta terça-feira, o primeiro-ministro Han Duck-soo pediu o fim das greves e disse que as paralisações podem representar um "golpe muito duro" para a economia do país, que é orientada para a exportação.



"Isto tudo está provocando grande dano à rede logística", afirmou.



