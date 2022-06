Ex-presidente francês Hollande se casa com a atriz Julie Gayet

Depois que o romance deu a volta ao mundo em 2014, o ex-presidente francês François Hollande se casou no sábado com a atriz Julie Gayet em seu reduto político de Tulle, no centro da França.



O prefeito Bernard Combes, que sucedeu o amigo Hollande na administração da localidade em 2018, casoui os dois em uma "cerimônia íntima", segundo o jornal regional La Montagne.



O ex-presidente socialista (2012 a 2017) se casou pela primeira vez aos 67 anos, embora tenha quatro filhos com sua ex-companheira, a ex-ministra Ségolène Royal.



Julie Gayet, que se divorciou do cineasta franco-argentino Santiago Amigorena em 2006 e é mãe de dois filhos, completou 50 anos na véspera do casamento, 3 de junho.



Os relacionamentos dos presidentes da França são objeto de atenção da imprensa sensacionalista.



Em 2014, quando Hollande estava no poder, a revista Closer revelou seu relacionamento com Gayet, o que provocou sua separação da jornalista Valérie Trierweiler.



As imagens, acompanhadas de uma história repleta de detalhes como o envio de guarda-costas para comprar croissants para o casal durante a manhã, representaram um duro golpe em sua credibilidade.



"Conhecê-lo me deu asas", disse a atriz em uma entrevista em 2018, antes de afirmar que se apaixonou pelo "modo de pensar, de ser, do humor" de Hollande.



Seu antecessor, o conservador Nicolas Sarkozy, também foi capa dos tabloides com sua companheira, a modelo e cantora franco-italiana Carla Bruni.