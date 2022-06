Deslocados africanos não devem ser esquecidos por guerra na Ucrânia, diz Acnur

A guerra na Ucrânia não deve fazer os europeus se esquecerem da necessidade de ajudar os deslocados e refugiados das regiões ao sul do Saara, afirmou nesta terça-feira (7) a diretora do escritório regional do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur).



Millicent Mutuli, diretora regional do Acnur para a região do oeste e do centro da África, advertiu para a aceleração dos deslocamentos da população nos países da região do Sahel, uma ampla faixa que atravessa a África de leste a oeste, ao sul do deserto do Saara, e para o aumento de ataques jihadistas.



Desde 2015, os deslocamentos forçados de pessoas no oeste e no centro da África quadruplicaram. No total, 7,4 milhões são deslocados internos e 1,6 milhão buscou refúgio em outros países.



Mutuli quer que a União Europeia se "comprometa a continuar prestando atenção à região da África central e do Sahel" e continuar enviando recursos, apesar de sua atenção se concentrar agora na Ucrânia, onde há oito milhões de deslocados internos e 6,9 milhões de refugiados no exterior.



Mutuli destaca também o risco destes de que estes movimentos migratórios aumentem se a Europa "não der nenhuma resposta às necessidades imediatas da população mais vulnerável".



O bloqueio das exportações de cereais dos portos ucranianos ameaça particularmente os refugiados e deslocados "porque enquanto há escassez, cria-se tensão com a população local".