Maior banco estatal do Irã é vítima de roubo ousado

O Banco Melli do Irã (BMI), o maior estabelecimento bancário do país, informou nesta terça-feira (7) um roubo espetacular em uma de suas maiores sucursais em Teerã, onde mais de 160 cofres foram arrombados.



Aproveitando o feriado nacional, os ladrões invadiram no domingo a sucursal do BMI situada na rua Enghelab, uma das avenidas da capital e forçaram 168 cofres, anunciou o banco em sua página web sem indicar a quantia dos prejuízos.



Segundo a agência de notícias Fars, os ladrões arrombaram a fechadura da porta dos fundos do banco, passando pelo estacionamento e saíram pela mesma porta, fechando-a atrás deles.



A polícia negou uma informação divulgada pela mídia local, segundo a qual o alarme foi ativado para avisar o diretor da sucursal, mas que este não reagiu devido a vários alarmes falsos no passado.



O caso foi comentado nas redes sociais, onde alguns internautas mencionaram um roubo de uma magnitude sem precedentes que "parece um filme de Hollywood".



Alguns relataram "aproximadamente mil cofres" envolvidos e o roubo de "material da sala de servidores e centro de vigilância" do BMI.



De acordo com a agência de notícias oficial Irna, citando a polícia criminal de Teerã, vários funcionários estão sendo investigados por "negligência".



O banco "concordou em compensar integralmente as perdas sofridas pelos proprietários dos cofres", disse o BMI.