Camboja e China negam informações sobre construção de base naval

Os governos de Camboja e da China negaram nesta terça-feira (7) relatos de uma instalação de frota chinesa sendo construída em uma base naval cambojana, depois que o primeiro-ministro australiano expressou preocupação e pediu mais transparência.



Na segunda-feira, o jornal Washington Post informou que a China estava construindo uma instalação "exclusiva" para sua frota na base naval de Ream, no Camboja, no Golfo da Tailândia. O artigo citou autoridades ocidentais como fonte.



Nos últimos anos, esta base naval foi um ponto de tensão entre Estados Unidos e Camboja. Washington suspeita que o local está se transformando para que seja usado pela China, em um momento em que o gigante asiático tenta expandir sua influência militar na região.



Mas o Camboja rejeita as acusações e afirma que o desenvolvimento da base "não é um segredo". O primeiro-ministro Hun Sen insiste que as obras estão destinadas a modernizar a base.



"O Camboja não permitirá que os militares chineses o usem exclusivamente ou desenvolvam o local como sua base militar", disse à AFP o porta-voz do governo Phay Siphan.



A China, por sua vez, criticou as acusações "maliciosas" de Washington e o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, disse que "a transformação da base naval" tinha como único objetivo "fortalecer as capacidades das forças navais cambojanas para defender a soberania territorial marítima" e lidar com crimes marítimos.



Mas o novo primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, chamou os relatórios de "preocupantes" e pediu mais transparência de Pequim.