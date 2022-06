Militantes da extrema direita são acusados de 'sedição' por invasão do Congresso nos EUA

Henry Tarrio, figura-chave da extrema direita americana, e outros quatro membros da milícia "Proud Boys" foram acusados nesta segunda-feira (6) de "sedição" por seu papel na invasão do Capitólio, sede do governo dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, anunciou o Departamento de Justiça.



Os cinco homens, com idades entre 31 e 45 anos e detidos há vários meses, já tinham sido processados por "associação criminosa" com o objetivo de obstruir um procedimento oficial ou por violência.



A acusação de "sedição", muito raramente utilizada e punível com 20 anos de prisão, vai mais longe, já que implica conspirar contra o governo ou qualquer de suas leis.



Desde o ataque de apoiadores do magnata republicano Donald Trump à sede do Congresso, no momento em que os legisladores certificavam a vitória de seu rival democrata, Joe Biden, nas eleições presidenciais de 2020, mais de 810 pessoas foram presas e acusadas em tribunal, a maioria por entrada ilegal em um prédio federal.



Um punhado deles, todos membros de outra milícia radical chamada "Oath Keepers", também estão sendo processados por "sedição" devido a este incidente, que deixou cinco mortos - incluindo um policial.



Ao mesmo tempo, uma comissão parlamentar de inquérito tenta esclarecer o papel desempenhado pelo ex-presidente republicano (2017-2021) e seus familiares neste golpe. A investigação deve apresentar suas primeiras conclusões na quinta-feira, durante uma audiência cercada de expectativa.



Entretanto, a acusação adotada esta segunda-feira por um grande júri acusa Henry Tarrio e quatro dos seus tenentes de terem coordenado a invasão do Capitólio por uma centena de membros desta milícia, criada em 2016.



O próprio Tarrio não estava no local: dois dias antes ele havia sido preso pela destruição de um cartaz do movimento antirracista "Black Lives Matter", que surgiu como reação aos casos de negros mortos por policiais brancos.



O indivíduo estava de posse de carregadores de armas proibidos na Capital Federal e havia sido liberado em 5 de janeiro de 2021 com ordens de ficar fora de Washington.