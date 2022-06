Ministro dominicano morre após ser baleado em seu gabinete

O ministro do Meio Ambiente da República Dominicana, Orlando Jorge Mera, morreu baleado nesta segunda-feira em seu gabinete, supostamente por um amigo, que foi detido.



Advogado e político, Jorge Mera, 55, era filho do ex-presidente dominicano Salvador Jorge Blanco (1982-1986) e chefiava o ministério desde agosto de 2020.



"As informações que temos até o momento indicam que, na manhã de hoje [segunda-feira], o ministro de Meio Ambiente perdeu a vida ao ser atacado em seu gabinete com uma arma de fogo", disse o porta-voz da presidência, Homero Figueroa.



"Miguel Cruz, a pessoa identificada como autora do disparo, era amigo do falecido ministro. O responsável se encontra sob custódia da polícia nacional e do Ministério Público", acrescentou.



Cruz, o suposto atirador, era "um amigo de infância que (o ministro) recebeu em seu gabinete. As circunstâncias do fato e sua consequente investigação estão nas mãos das autoridades competentes", comunicou a família.



Segundo fontes do ministério, que pediram para não ser identificadas, Cruz entrou na reunião semanal de Mera com seus vice-ministros e abriu fogo. Por ser amigo da vítima, Cruz não teve problemas para entrar na sede do ministério, em Santo Domingo.



Cruz era um empresário supostamente afetado por políticas do ministro, segundo fontes ligadas ao caso. O funcionário aplicava uma política de "tolerância zero". "Em nossa gestão, trabalharemos pelo uso responsável dos recursos naturais, pela proteção e conservação dos ecossistemas, pela redução da poluição e pela gestão eficaz dos resíduos sólidos", afirmou, ao assumir o cargo.



"Estamos consternados com a situação apresentada na manhã deste segunda-feira no Ministério de Meio Ambiente e Recursos Naturais", publicou a pasta mais cedo no Twitter. Após o incidente, o prédio foi esvaziado por autoridades.