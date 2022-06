As equipes de emergência anunciaram que conseguiram controlar um incêndio que atingiu nesta sexta-feira um prédio comercial de Moscou, que deixou um balanço de dois feridos.



O "Grand Setun Plaza" é um edifício de 10 andares e fica na zona oeste de Moscou.



Segundo o ministério de Situações de Emergência, 340 bombeiros foram mobilizados, além de caminhões e três helicópteros.



Ainda de acordo com o ministério, 130 pessoas foram retiradas do edifício.