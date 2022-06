Um incêndio afetava nesta sexta-feira um prédio comercial em Moscou. As equipes de emergência retiraram 120 pessoas do edifício, mas tentam determinar se outras continuam no local.



De acordo com as primeiras indicações, 120 pessoas foram salvas do prédio em chamas. As buscas por pessoas continuam", afirmou o ministério russo de Situações de Emergência em um comunicado.



O "Grand Setun Plaza" é um edifício de 10 andares e fica na zona oeste de Moscou.



De acordo com o ministério, 180 bombeiros foram mobilizados.