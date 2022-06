Marrocos lança agência reguladora da cannabis medicinal

A agência reguladora nacional do Marrocos que supervisiona o uso de cannabis para uso terapêutico reuniu-se pela primeira vez nesta quinta-feira, em uma das últimas etapas antes da legalização.



A planta é cultivada em larga escala no nordeste do país, maior produtor mundial da resina de cannabis, segundo a ONU. Em 2021, o Marrocos aprovou uma lei que autoriza "os usos lícitos da cannabis medicinal, cosmética e industrial", sob o controle de uma agência nacional criada com esse fim.



Durante sua primeira reunião em Rabat, o conselho de administração da Agência Nacional de Regulação das Atividades Relacionadas à Cannabis aprovou o seu organograma e orçamento para o ano de 2022. O órgão ficará responsável por controlar todas as etapas da cadeia produtiva, desde a importação das sementes até a comercialização dos produtos.



Em breve, deve iniciar o processo de concessão de licenças aos operadores nacionais e internacionais e lançar as primeiras cooperativas de transformação e fabricação, compostas por agricultores locais.



A regulação pretende que o Estado obtenha benefícios desse cultivo lucrativo, atualmente nas mãos de traficantes, embora não afete o uso recreativo da cannabis, ainda proibido. Além disso, segundo a agência oficial MAP, a regulamentação irá aumentar a renda dos pequenos agricultores da região montanhosa do Rif, que ficam atualmente com "4% do faturamento final no circuito ilegal", e poderão alcançar "12% no mercado legal".