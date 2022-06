Militar é suspenso por benzer tropa no antigo mausoléu de Franco

O Exército espanhol suspendeu um de seus capitães por ter levado sua companhia para ser benzida em frente ao antigo mausoléu do ditador Francisco Franco - confirmaram fontes militares nesta quinta-feira (2).



"O capitão-chefe da companhia foi suspenso, e um processo foi aberto", confirmou o Exército em breve nota à AFP.



Divulgado no aplicativo Telegram por um grupo de militares chamado "Ciudadan@s de uniforme", este "vídeo da vergonha" mostra várias dezenas de soldados de uniforme ajoelhados na enorme escadaria do antigo mausoléu de Franco. Um deles porta a bandeira da companhia.



Na frente deles, alguns degraus acima, um padre de batina branca lê uma bênção.



O grupo "Ciudadan@s de uniforme" afirma que o capitão organizou esta marcha pelo Vale dos Caídos "com o objetivo de que a flâmula dessa companhia seja abençoada na basílica".



Localizado a cerca de 50 quilômetros de Madri, o complexo católico do Vale dos Caídos - composto, entre outros, por uma basílica e uma abadia de monges beneditinos - abrigou o mausoléu de Franco até que o governo do socialista Pedro Sánchez decidiu exumar os restos mortais do ditador e transferi-los para um cemitério no norte de Madri, em outubro de 2019.