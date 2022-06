Funcionário do Fisco japonês é preso por fraude de US$ 1,5 mi em ajudas contra covid

Um funcionário do Fisco japonês foi detido por seu suposto envolvimento em um golpe, no qual recrutou 200 pessoas para roubar US$ 1,5 milhão em ajudas ligadas à covid-19 - disseram a mídia e a polícia nesta quinta-feira (2).



O jovem funcionário, de 24 anos, e seus cúmplices são acusados de convencer essas pessoas, principalmente estudantes, a solicitar auxílios do governo para empresas, prometendo-lhes que o dinheiro seria investido em criptomoedas.



Um porta-voz da polícia de Tóquio disse à AFP que "um funcionário de 24 anos" foi detido hoje "por obter, de forma fraudulenta, dinheiro de subsídios relacionado ao vírus", junto com um jovem de 22 anos que trabalhava em uma empresa não identificada.



A imprensa japonesa indica que os golpistas teriam roubado um total de 200 milhões de ienes (US$ 1,54 milhão). A acusação inicial corresponde ao roubo de um milhão de ienes, enquanto investigam o valor restante.



Outras cinco pessoas, todas na faixa dos 20 anos, foram presas por esse golpe. O líder do grupo está sendo procurado pela polícia, após ter fugido para Dubai em fevereiro, informou o jornal Yomiuri Shimbun.