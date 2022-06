O presidente americano, Joe Biden, confirmou nesta terça-feira (31) que os Estados Unidos vão enviar sistemas de mísseis mais avançados à Ucrânia para atacar o que disse serem "alvos-chave" das forças invasoras da Rússia.



"Proporcionaremos aos ucranianos sistemas de mísseis e munições mais avançados, que lhes permitirão atacar com maior precisão alvos-chave no campo de batalha na Ucrânia", escreveu Biden no The New York Times, sem especificar o tipo de sistemas aludidos.



