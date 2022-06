Petróleo fecha com resultados divergentes

Após uma alta no começo do dia, em resposta ao embargo da União Europeia a grande parte das importações de hidrocarbonetos da Rússia, os preços do petróleo bruto cederam e terminaram divergentes nesta terça-feira, devido à realização de lucros.



O preço do Brent para entrega em julho subiu 0,96%, a US$ 122,84, e o do WTI também para julho caiu 0,34% para 114,67 dólares.



"Houve uma reação de reflexo, porque os operadores se precipitaram ou porque haviam apostado numa baixa e se assustaram", e começaram as compras de cobertura, resumiu Stephen Schork, analista e autor do Schork Report. Em seguida, "recuperaram o fôlego", acrescentou Andrew Lebow, do Commodity Research Group, que relatou realizações de lucro após as máximas dos últimos meses.