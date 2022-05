Justiça alemã revista Deutsche Bank alemão por suspeitas de 'ecolavagem'

A Justiça alemã revistou, nesta terça-feira (31), os escritórios do Deutsche Bank e de sua subsidiária de gestão de fundos DWS em Frankfurt como parte de uma investigação por "fraude" em investimentos "vendidos como mais verdes e sustentáveis", anunciou a Promotoria da cidade.



As buscas "estão ligadas a acusações de ecolavagem feitas contra a DWS", a segunda gestora de ativos europeia que "no passado afirmou colaborar com as autoridades", disse à AFP um porta-voz do banco.



Ao longo de sua investigação, o tribunal "encontrou indícios" de que, "ao contrário das descrições" dos prospectos do fundo sustentável do DWS, "os critérios ESG [ambiental, social e de boa governança] não foram levados em consideração, exceto para uma minoria de investimentos", explica a Promotoria.



A investigação alemã, dirigida contra funcionários do banco e de sua subsidiária, começou após reportagens jornalísticas e revelações do ex-chefe de desenvolvimento sustentável do DWS, que acusou a empresa de inflar seu volume de investimentos que respeitam critérios ambientais.



Os fatos também estão sendo estudados por uma investigação federal dos EUA.



Em muitos países do mundo, multiplicam-se as iniciativas de combate à "ecolavagem", entendida como a promoção exagerada ou falsa dos esforços das empresas no combate às mudanças climáticas.



