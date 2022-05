UE acorda embargo a 'mais de dois terços' de suas compras de petróleo russo

Os líderes da União Europeia (UE) chegaram na noite desta segunda-feira (30) a um acordo sobre o embargo a "mais de dois terços" de suas compras de petróleo russo, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no Twitter.



"Acordo para proibir a exportação de petróleo russo para a UE. Isso cobre de imediato mais de das importações de petróleo da Rússia, cortando uma enorme fonte de financiamento para sua máquina de guerra", informou Michel.



O acordo anunciado foi alcançado ao fim do primeiro dia de uma cúpula extraordinária da UE em Bruxelas, e permite superar por enquanto um tema extremamente delicado que havia deixado expostas diferenças entre os países do bloco.



O sexto pacote de sanções proposto pela UE contra a Rússia, pela guerra na Ucrânia, incluía a ideia de um embargo total ao petróleo russo, mas essa iniciativa se deparou com a oposição da Hungria, que teme por sua segurança energética.



A saída encontrada pelos negociadores foi adotar um embargo que inicialmente afetará as importações de petróleo russo que chegam à UE pelo mar, excluindo por enquanto as entregas por oleodutos.



No entanto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a Alemanha e a Polônia concordaram em até o fim do ano renunciar ao recebimento de petróleo russo pelos oleodutos. Com isso, o embargo afetará 90% das importações de petróleo da Rússia pela UE.



Além do controverso embargo ao petróleo, o sexto pacote de sanções inclui a retirada de mais bancos russos da rede interbancária Swift e a inclusão de novos nomes na lista de autoridades sancionadas.