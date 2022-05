Baleia orca é encontrada morta no rio Sena na França

Um navio de carga norueguês encontrou nesta segunda-feira (30) uma baleia orca morta no rio Sena, na França, entre o porto de Le Havre e a cidade de Rouen (noroeste), anunciaram as autoridades francesas.



"Após uma observação de um marinheiro (...), as investigações permitiram aos barcos da Sea Shepherd France localizar o animal" e "constatar sua morte", disse a prefeitura local.



A associação confirmou no Twitter a descoberta do cadáver do animal pouco antes do meio-dia e seus esforços para evitar que um navio batesse em seu corpo, para não dificultar a necrópsia.



O mamífero foi visto pela primeira vez em 16 de maio e, após o fracasso dos esforços para guiá-lo ao mar, as autoridades anunciaram no domingo sua intenção de sacrificá-lo.



A prefeitura do departamento Sena Marítimo indicou então que, segundo os especialistas, o animal sofria de "mucormicose" em "estágio muito avançado", o que causaria fortes dores.



"Sua pele estava tão ulcerada que mais parecia o fantasma de uma orca. (...) Pedaços de pele estavam saindo", disse à AFP Gérard Mauger, da associação GECC.



Seu corpo deve agora ser rebocado para as margens do Sena, a fim de realizar uma necrópsia para determinar as causas de sua morte e sua desorientação, especificou a prefeitura.



Twitter