Júri do caso Depp irá retomar deliberações na terça-feira

O júri do processo de difamação movido pelo ator Johnny Depp contra a ex-mulher e atriz Amber Heard em Fairfax, Estados Unidos, irá retomar suas deliberações na próxima terça-feira, após se reunir hoje por algumas horas.



Depp, 58 anos, processa Amber por um artigo de opinião que a atriz publicou no jornal "The Washington Post" em dezembro de 2018, no qual ela se descreve como uma "figura pública que representa o abuso doméstico".



Apesar de a atriz não ter mencionado o nome do ex-marido, ele pede 50 milhões de dólares de indenização.



Amber, de 36 anos, apresentou uma contra-acusação, pedindo 100 milhões de dólares, sob a alegação de ter sofrido "violência física e abuso desenfreados".



Em sua alegação final, Elaine Bredehoft, advogada da atriz, disse que a ação judicial iniciada por Depp e uma campanha de "humilhação global" tem feito da vida de Amber "um puro inferno". "Destruiu sua vida. Isso a consumiu. Ela está recebendo ameaças de morte", afirmou a advogada ao júri, de sete pessoas.



Benjamin Chew, parte da equipe legal de Depp, respondeu que, embora o ator de "Piratas do Caribe" não seja um "santo" e tenha tido problemas com drogas e álcool, "ele não é um abusador violento".



"Ele não merece ter sua vida e seu legado destruídos por uma mentira cruel", disse. "Pedimos, imploramos que devolvam seu nome, sua reputação e sua carreira", declarou o advogado.



Bredehoft, por sua vez, pediu ao júri que "responsabilize o ator", já que "ele nunca aceitou a responsabilidade por nada em sua vida".



- 'Monstro' -



Dezenas de testemunhas participaram do julgamento, entre elas, guarda-costas, executivos de Hollywood, agentes, especialistas da indústria do entretenimento, psiquiatras, médicos, amigos e familiares.



Depp e Amber estiveram amplamente expostos por vários dias durante o julgamento, transmitido pela televisão, que atraiu centenas de fãs, principalmente do ator.



Os jurados ouviram gravações de áudio e vídeos das acaloradas discussões do casal, além de fotos das lesões que Amber afirma ter sofrido durante o casamento.



Especialistas em saúde testemunharam por várias horas sobre um ferimento no dedo, que Depp sofreu durante as filmagens de um dos longas da série "Piratas do Caribe" na Austrália, em março de 2015.



Depp contou que a ponta de seu dedo médio da mão direita foi decepada quando Amber atirou uma garrafa de vodca contra ele. Amber disse não saber como ocorreu a lesão.



Ambos concordaram que Depp chegou a escrever mensagens nas paredes, nos abajures e espelhos com um dedo ensanguentado.



Amber afirmou que Depp se tornava um "monstro" fisicamente e sexualmente abusivo quando usava álcool e drogas excessivamente, e que resistiu aos repetidos esforços dela para conter seu uso.



De acordo com a atriz, Depp prometeu sua "humilhação mundial" se ela o deixasse. Amber foi objeto de uma extensa campanha nas redes sociais sob o lema #JusticeForJohnnyDepp.



Depp declarou que foi "brutal" escutar as "hediondas" e "extravagantes" acusações de abuso doméstico de sua ex-esposa.



"Nenhum ser humano é perfeito, claro que não, nenhum de nós é, mas nunca cometi agressão sexual nem abuso físico em minha vida", disse.



- 'Carreiras afetadas' -



Amber e Depp ficaram casados de 2015 a 2017. Em maio de 2016, a atriz obteve medidas protetivas contra seu então marido, alegando violência doméstica.



O ator apresentou uma ação por difamação em Londres contra o jornal The Sun por chamá-lo de "espancador de esposas", mas perdeu o caso em novembro de 2020.



Ambos alegam danos em suas carreiras em Hollywood.



A equipe legal de Amber apresentou um especialista da indústria de entretenimento que estimou que a atriz perdeu contratos e promoções em cinema e televisão no valor total de 45 a 50 milhões de dólares.



Um especialista do mesmo setor, contratado pelos advogados de Depp, disse que o ator perdeu milhões devido às acusações de abuso, incluindo um pagamento de 22,5 milhões de dólares pelo sexto filme da série "Piratas".