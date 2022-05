Presidente do Senegal reconhece obsolescência do sistema de saúde

O presidente senegalês, Macky Sall, reconheceu nesta sexta-feira a obsolescência do sistema de saúde do país e ordenou uma auditoria em todos os serviços neonatais, após a morte de 11 bebês em um incêndio.



O chefe de Estado compareceu hoje ao hospital público de Tivaouane onde 11 recém-nascidos morreram na última quarta-feira, incidente que gerou indignação em todo o país.



"Ordenei que todos os serviços de neonatologia sejam auditados em suas instalações e equipamentos. O sistema de saúde está marcado pela obsolescência. Continuaremos com esse esforço de modernização para ver o que não funciona, e que o hospital não seja mais um espaço de desespero e tragédia", disse Sall.



O presidente, que decretou três dias de luto nacional, informou que irá se reunir com os parentes dos bebês mortos.



O drama, que pode ter sido causado por um curto-circuito, jogou luz sobre as deficiências do sistema de saúde senegalês.