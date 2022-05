Ocean Viking busca porto no Mediterrâneo para desembarcar 296 migrantes

A ONG SOS Méditerranée, cujo navio Ocean Viking tem a bordo 296 resgatados, fez um apelo nesta sexta-feira (27) às autoridades marítimas para que possam fazer o desembarque dos migrantes em um porto seguro, pois alguns deles necessitam de atendimento urgente.



Desde 19 de maio, o navio-ambulância fretado pela SOS Méditerranée em associação com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho realizou quatro operações que lhe permitiram resgatar 296 migrantes em frente aos litorais de Líbia e Malta.



Entre eles há 49 menores de idade, inclusive um bebê de apenas três meses, além de seis mulheres grávidas, informou a SOS Méditerranée em comunicado.



"O Ocean Viking apresentou oito solicitações às autoridades marítimas competentes [líbias, maltesas e italianas] para que lhe atribuíssem um lugar seguro para desembarcar os resgatados, formuladas desde os dois primeiros resgates de 19 de maio", detalhou à AFP uma porta-voz da ONG.



Apesar dessas demandas, "não foi encontrada nenhuma solução para as 296 mulheres, homens e crianças que estão a bordo do Ocean Viking, que só pode servir como um abrigo temporário", acrescentou a organização.



Em um vídeo gravado no barco, um funcionário médico afirmou que alguns dos migrantes apresentam marcas de violência sofridas durante sua estada na Líbia, enquanto outros ficaram feridos durante a travessia ou sofrem com patologias crônicas.



A Líbia é um importante ponto de passagem para dezenas de milhares de migrantes que, a cada ano, tentam chegar à Europa através da costa italiana, a cerca de 300 km de distância.



O Mediterrâneo central é a rota migratória mais perigosa do mundo, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), que estima em 1.553 o número de mortos e desaparecidos em 2021.