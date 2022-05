Terremoto de 6,2 no Timor Leste e Austrália sem causar vítimas

Um terremoto de 6,2 de magnitude foi sentido nesta sexta-feira (27) em Timor Leste, Indonésia e Austrália, sem registro de vítimas até o momento.



Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o terremoto ocorreu às 02H36 GMT (23h36 de quinta-feira, no horário de Brasília) e a uma profundidade de 49 km na ponta leste da ilha de Timor, dividida entre Indonésia e Timor Leste.



O tremor foi sentido na capital de Timor Leste, Dili, e com mais força no leste da ilha e também em Darwin, na Austrália.



"Vi pessoas saindo de casa, crianças correndo das escolas porque o terremoto foi forte. Mas só durou alguns segundos", descreveu um jornalista da AFP em Dili.



O terremoto foi mais intenso na cidade de Lospalos, também em Timor, mas não há registro de vítimas ou de estragos de grande magnitude.



Na Indonésia, o terremoto provocou pânico e fez a população deixar os edifícios no sudoeste do arquipélago das ilhas Molucas, segundo a agência nacional de gestão de situações de emergência.



Um grupo de monitoramento de tsunamis informou que o terremoto "pode ser capaz de gerar um tsunami que afete a região do Oceano Índico". Mas nenhuma autoridade regional lançou alerta de tsunami.



Timor Leste e Indonésia estão localizados no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, onde a presença de várias placas tectônicas provocam atividade sísmica elevada.