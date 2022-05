Reino Unido pronto para celebrar os 70 anos de reinado de Elizabeth II

O Reino Unido celebrará na próxima semana o "Jubileu de Platina", os 70 anos de reinado de Elizabeth II, com pomposos desfiles, festas de bairros, um grande show e a presença de uma família real em plena transição.



Os vendedores de comida, bebida e souvenirs esperam antecipar o movimento do verão nas festividades que vão de quinta-feira a domingo. Cerca de 45 milhões de litros de cerveja devem ser consumidos, segundo a associação de cervejarias e bares.



As comemorações começam na quinta-feira com o tradicional "Trooping the Colour" ou "Desfile de Bandeiras", que há mais de 250 anos comemora anualmente o aniversário oficial da rainha. Cancelado em 2020 e 2021 devido à pandemia, este ano deve atrair uma multidão enorme.



Até recentemente, a própria rainha cumprimentava as tropas a cavalo. Mas este ano, aos 96 anos e com graves problemas de mobilidade, será substituída pelo príncipe Charles, que aos 73 anos assume gradualmente mais funções em uma transição monárquica progressiva.



A saúde da rainha tem sido motivo de preocupação desde que os médicos lhe recomendaram repouso outubro e ela foi hospitalizada para passar por "exames" médicos que nunca foram especificados.



Sua participação em inúmeros eventos foi cancelada até que nas últimas semanas reapareceu sorrindo em uma corrida de cavalos e na inauguração de uma linha de metrô com seu nome.



"Se não virem a rainha no Jubileu, milhões de pessoas ficarão desapontadas", disse à AFP o veterano fotógrafo real Arthur Edwards.



- Sem Harry e Meghan -



O "Trooping the Colour" sempre termina com a aparição da realeza na sacada do Palácio de Buckingham. Mas este ano a monarca decidiu que apenas "membros da família real que cumprem compromissos públicos oficiais" devem participar, informou o palácio.



Ficaram de fora o príncipe Harry e sua esposa Meghan, que deixaram a monarquia em 2020 e foram morar na Califórnia - de onde lançaram acusações contra a família real, incluindo de racismo.



Também foi excluído o príncipe Andrew, de 62 anos, considerado o filho "favorito" da rainha, afastado por suas relações com o falecido pedófilo americano Jeffrey Epstein e acusações de agressão.



Todos eles poderão, no entanto, participar de outros eventos, como uma missa na Catedral de São Paulo, em Londres, um grande show pop em frente ao Palácio de Buckingham e dezenas de milhares de piqueniques e feiras gastronômicas, nas quais será possível apreciar o vencedor de um concurso no qual disputaram 5.000 chefs amadores, que apresentaram suas receitas para comemorar a ocasião.



O escolhido foi um "trifle", uma sobremesa inglesa preparada em um grande recipiente de vidro, onde são sobrepostas camadas de biscoitos de limão, creme de confeiteiro, geleia de frutas cítricas, laranja cristalizada e pedaços de chocolate branco, criada por Jemma Melvin, publicitária de 31 anos do noroeste da Inglaterra.



As festividades terminam no domingo com uma grande marcha na qual participarão a carruagem dourada da rainha, grandes marionetes representando seus animais favoritos, além de dançarinos de Bollywood e membros dos carnavais caribenhos britânicos, representando a transformação da sociedade a partir da ascensão da rainha ao trono em 1952.