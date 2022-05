A nave espacial Starliner, da Boeing, aterrissou nesta quarta-feira (25) no deserto do Novo México, nos Estados Unidos, após uma missão de seis dias considerada crucial para restaurar a reputação do gigante aeroespacial depois de vários fracassos.



A cápsula pousou em White Sands às 16h49 locais (19h49 do horário de Brasília). Sua descida foi freada por grandes paraquedas e então seus airbags foram inflados.



