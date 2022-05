Os Estados Unidos pedirão ao Conselho de Segurança da ONU que endureça as sanções contra a Coreia do Norte, indicou um funcionário do alto escalão nesta quarta-feira, depois que Pyongyang lançou um míssil balístico intercontinental.



O funcionário, que não quis se identificar, disse esperar uma votação nos próximos dias e destacou que uma resolução anterior do Conselho de Segurança pedia sanções adicionais contra a Coreia do Norte caso esse país disparasse um míssil balístico intercontinental.