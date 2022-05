Preços do petróleo avançam

Os preços do petróleo avançaram nesta quarta-feira, impulsionados pela possibilidade de um acordo europeu sobre as importações russas, em um mercado surpreso com o relatório sobre as reservas americanas.



O preço do Brent para entrega em julho subiu 0,41%, fechando a US$ 114,03. Já o WTI para o mesmo mes subiu 0,51%, a 110,33 dólares.



Após as convulsões do mercado desde o começo da invasão russa à Ucrânia, o petróleo bruto se estabilizou nesta semana, oscilando em margens estreitas.



"Os estoques de petróleo bruto e gasolina caíram menos do que o mercado esperava", comentou Bart Melek, da TD Securities, em nota. "As reservas maiores do que o previsto e as refinarias a plena capacidade levam os operadores a pensar que a tensão diminui", ressaltou.



Para Phil Flynn, do Price Futures Group, o relatório é "muito favorável aos preços" e a uma alta, principalmente devido à aceleração da atividade de refino, que irá aumentar a demanda de petróleo bruto.