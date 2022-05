A Associação Nacional do Rifle (NRA), o lobby pró-armas mais poderoso dos Estados Unidos, culpou nesta quarta-feira (25) um "criminoso solitário e transtornado" pelo massacre na escola do Texas, em meio a novas críticas ao grupo por promover a posse de armas.



Na reunião anual deste fim de semana em Houston, "nos comprometeremos a redobrar nosso compromisso para fazer com que nossas escolas sejam seguras", disse a NRA em uma breve declaração, sem mencionar que o atirador, um jovem de 18 anos, pôde comprar legalmente o fuzil de assalto usado no tiroteio.