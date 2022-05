O périplo selvagem do adolescente responsável por massacre no Texas

O adolescente que abriu fogo nesta terça-feira em uma escola primária de Uvalde, no estado americano do Texas, matando 18 crianças e um adulto, havia acabado de atirar em sua avó nessa pequena cidade, informaram autoridades, que desconhecem a motivação do jovem.



Identificado como Salvador Ramos, 18, o atirador é cidadão americano e era aluno da escola preparatória de Uvalde, segundo o governador do Texas, Greg Abbott, que não informou se ele chegou a se formar neste ano.



Uma foto policial que circulou na imprensa local mostra um jovem com cabelos castanhos na altura dos ombros, de rosto pálido e sem expressão. Antes de cometer o massacre, ele teria "atirado em sua avó", continuou Abbott, enfatizando desconhecer a ligação entre os dois eventos.



Segundo um político local, a mulher foi transferida para um hospital em San Antonio. O Hospital Universitário de San Antonio confirmou a internação de uma mulher de 66 anos "em estado crítico" após ser baleada, mas não informou sua identidade.



Em seguida, equipado com um colete à prova de balas e um rifle, segundo o sargento Erick Estrada, do Departamento de Segurança do Texas, o jovem fugiu em um carro, que abandonou perto da escola primária Robb, após sofrer um acidente.



Por volta das 11h30 locais, após ser encontrado pela polícia, o agressor entrou correndo na escola e abriu fogo em várias salas de aula, descreveu o sargento Estrada à rede de TV CNN.



O oficial esclareceu que a polícia local não relatou nenhuma perseguição de veículo, o que sugere que o acidente de trânsito não foi provocado. O jovem morreu durante uma troca de tiros com a polícia.



Segundo Pete Arredondo, comandante de polícia do Distrito Escolar de Uvalde, responsável pela investigação, o agressor agiu sozinho. Os investigadores tentam obter "informações detalhadas sobre o perfil" do assassino, "sua motivação, o tipo de arma usada e se ele tinha permissão para possuí-las", disse Greg Abbott.



Nas redes sociais, o jovem é associado a uma conta do Instagram apagada após o massacre, que contém várias fotos: dois autorretratos em preto e branco, onde ele aparece com uma jaqueta com capuz, cabelo até a nuca, e a foto de um carregador de rifles. Outra foto mostra dois rifles semiautomáticos.



