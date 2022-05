As ações da Petrobras recuaram mais de 4% nesta terça-feira na bolsa brasileira, antes de recuperarem terreno, após o anúncio feito ontem pelo governo de uma nova mudança na presidência da empresa, a segunda em um mês e meio.



A reação do mercado, replicada nos papéis negociados nos Estados Unidos (-4,28%), reflete a preocupação dos investidores com uma possível intervenção do Estado, acionista majoritário da Petrobras, na política de preços da empresa, a menos de cinco meses das eleições presidenciais.



Após as 17h, as ações ordinárias da Petrobras caíam 2,85%, a 34,40 reais, na Bovespa, após um resultado negativo uma hora antes de 4,15%, a 33,93 reais.