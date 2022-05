Airbnb deixa de oferecer acomodações na China

O serviço de aluguel por temporada Airbnb está encerrando seus negócios na China, uma vez que o lockdown devido à pandemia não mostra sinais de estar perto de terminar naquele país, informou à AFP uma fonte ligada à empresa.



O Airbnb não irá mais oferecer acomodações ou experiências na China, passando a se concentrar em ajudar a população local em seus planos de viagem para fora do país, disse a fonte. A empresa americana não comentou a informação.



O Airbnb lançou seus negócios na China há seis anos e reservou estadias em casas locais para cerca de 25 milhões de hóspedes. As reservas em acomodações chinesas representaram apenas 1% dos agendamentos na plataforma nos últimos anos, segundo a empresa.



O Airbnb enfrentou uma forte concorrência na China e a Covid-19 tornou suas operações naquele país mais complicadas e caras. A plataforma espera que o turismo para fora da China, que crescia antes da pandemia, recupere-se à medida que as restrições diminuam e as fronteiras reabram.



As reservas no Airbnb atingiram um novo pico no primeiro trimestre, informou a empresa em um relatório de ganhos recente, mencionando como motivo a demanda de viagens reprimida pela pandemia. Segundo a plataforma, a tendência de reservar acomodações longe das áreas urbanas e relativamente perto de casa se mantém, mas os hóspedes estão voltando a procurar as cidades e a cruzar fronteiras.



Airbnb