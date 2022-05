Província chinesa impõe teste anticovid a cada 48 horas para 99 milhões de habitantes

A província chinesa de Henan, uma das mais populosas do país, vai impor aos 99 milhões habitantes um teste para covid a cada 48 horas, depois de registrar o aumento dos contágios.



A China mantém uma estratégia 'covid zero' que inclui quarentenas, confinamentos e testes em larga escala, sem adotar a flexibilização das restrições como outros países.



A política é eficaz do ponto de vista sanitário e, segundo os números oficiais, a China registrou um número muito menor de mortes que outras nações, mas representa uma duro golpe para a economia.



O confinamento imposto na cidade de Xangai no início de abril e as restrições e fechamentos de estabelecimentos comerciais em Pequim provocaram perturbações nas cadeias de abastecimento.



Para evitar um cenário similar, Henan decidiu aplicar testes em larga escala, com a esperança de detectar casos positivos e isolá-los o mais rápido possível.



A província da região central do país, 400 km ao sul de Pequim, conseguiu permanecer à margem do último foco de contágios, mas registrou dezenas de novos casos nos últimos dias.



Os moradores que não se submeterem aos testes perderão o passe verde que permite o acesso aos transportes e locais públicos.