Cinco mortos em deslizamento de sobre carro no Peru

Um deslizamento de terra em uma rodovia em uma região andina do centro do Peru soterrou um veículo e causou a morte de seus cinco ocupantes, informou a Defesa Civil neste sábado (17).



Entre as vítimas estão três homens adultos e duas mulheres, entre elas uma adolescente de 16 anos, informou a autoridade.



"O acidente foi causado, aparentemente, pela instabilidade da encosta superior do morro", disse a Defesa Civil.



O veículo viajava na sexta-feira pela rota 12A, na província de Sihuas, nas serra da região de Ancash.



As brigadas de resgate e o município provincial de Sihuas resgataram os corpos. Um dos passageiros morreu na ambulância que o levava para um hospital.



Equipes de resgate limparam a estrada para evitar que outros veículos fiquem presos.