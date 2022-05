Israel confirma primeiro caso de varíola do macaco

Israel registrou neste sábado (21) o primeiro caso de varíola do macaco, depois que vários países europeus e os Estados Unidos também detectaram casos dessa doença endêmica na África Central e Ocidental.



Se trata de um homem de 30 anos que retornou recentemente da Europa Ocidental, disse à AFP um porta-voz do hospital Ichilov, em Tel Aviv.



Na sexta-feira, o Ministério da Saúde informou que o homem, cujos sintomas são leves, esteve em contato com uma pessoa doente no exterior.



Vários países ocidentais, incluindo França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Suécia ou Espanha, registaram casos desta doença.



A varíola do macaco, ou "ortopoxvirosis simia", é uma doença rara cujo patógeno pode ser transmitido do animal para o homem e vice-versa.



Seus sintomas são semelhantes, em menor escala, aos observados no passado em pacientes de varíola.



Não existem tratamentos específicos ou vacinas contra a varíola do macaco, mas as crises podem ser contidas, explica a OMS. A doença geralmente se cura por conta própria, com sintomas que duram de 14 a 21 dias.