Exército russo anuncia 'liberação total' de siderúrgica em Mariupol

O exército russo anunciou nesta sexta-feira (20) a "liberação total" da cidade estratégica de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, após a rendição dos últimos soldados entrincheirados durante semanas na siderúrgica Azovstal.



"Desde 16 de maio, 2.439 nazistas do [batalhão de] Azov e militares ucranianos bloqueados na siderúrgica se renderam. Hoje, 20 de maio, o último grupo de 531 combatentes se entregou", disse o porta-voz do ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov.



"Os túneis do local, onde se escondiam dos combatentes, passaram ao controle completo das forças armadas russas", acrescentou.



Segundo o porta-voz, o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, informou ao presidente russo, Vladimir Putin, "o fim da operação e a libertação total do complexo [de Azovstal] e da cidade de Mariupol".



Konashenkov informou que o chefe do batalhão Azov, uma milícia integrada ao exército ucraniano, entregou-se às forças russas e foi retirado em um "veículo blindado especial" para evitar que seja agredido por habitantes hostis.