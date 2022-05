Bolsonaro se reunirá con Elon Musk em São Paulo (fonte do governo)

O presidente Jair Bolsonaro irá se reunir nesta sexta-feira em São Paulo com o multimilionário Elon Musk, informou uma fonte do governo, que negocia com o empresário um projeto para levar a internet à Floresta Amazônica.



"Vai ser em São Paulo", disse à AFP uma fonte da presidência. Nenhum detalhe sobre o encontro foi divulgado na agenda oficial.



Bolsonaro havia dito mais cedo, em sua transmissão semanal nas redes sociais, que planeja um encontro "reservado" em São Paulo "com uma pessoa muito importante, que é reconhecida no mundo todo e vem para cá oferecer ajuda à nossa Amazônia.



CEO da SpaceX e da Tesla, Musk é atualmente a pessoa mais rica do mundo, segundo a revista "Forbes", com uma fortuna estimada em US$ 220 bilhões.



O governo brasileiro anunciou em novembro que estava negociando um acordo para que a Space X proporcionasse internet via satélite na Floresta Amazônica e ajudasse a detectar o desmatamento ilegal.