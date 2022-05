EUA criam observatório para seguir e documentar crimes de guerra na Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (17) a criação de um "observatório de conflitos", inicialmente dotado com seis milhões de dólares, para "coletar, analisar e compartilhar amplamente evidências de crimes de guerra" que atribuem à Rússia em sua invasão da vizinha Ucrânia.



Esta nova iniciativa, batizada de Conflict Watch, tem como objetivo, em particular, "preservar a informação" pública ou os dados dos satélites comerciais de acordo com os "padrões internacionais" para que possam alimentar qualquer procedimento destinado a responsabilizar os autores de "atrocidades", informou o Departamento de Estado em um comunicado.



"Uma plataforma online compartilhará a documentação do Conflict Watch com o público para ajudar a refutar os esforços de desinformação da Rússia", acrescentou a secretaria responsável pela diplomacia americana.



Os Estados Unidos acusaram formalmente a Rússia por crimes de guerra na Ucrânia, particularmente contra civis, e se comprometeram a trabalhar para responsabilizar seus autores e patrocinadores.



Em abril, o presidente americano, Joe Biden, qualificou pessoalmente seu contraparte russo, Vladimir Putin, de "criminoso de guerra" e "açougueiro", e foi além de seu próprio governo ao considerar que Moscou estava praticando um "genocídio" em Ucrânia após as denúncias de massacres generalizados de civis na cidade de Bucha.



A divulgação de fotos de corpos de ucranianos jogados nas ruas de Bucha e atirados em valas comuns circularam por todo o mundo, alguns com as mãos amarradas nas costas, provocou uma onda de indignação internacional embora Moscou o tenha qualificado de farsa e estratagema ucraniano para abalar a imagem russa e promover ações contra ela.